У Міненерго підтвердили відновлення постачання електрики з Білорусі

Білорусь відновила імпорт електроенергії до України﻿. Про це заявив на пресконференції міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Ділова столиця.

"Білорусь відучора відновила (імпорт)" , — сказав Галущенко.

При цьому він зазначив, що Україна не розраховує на стабільне постачання електроенергії з Білорусі.

Раніше на сайті Європейської мережі операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) з'явилася інформація про те, що 21 листопада відновиться імпорт електроенергії з Білорусі до України.