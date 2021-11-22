У Міненерго підтвердили відновлення постачання електрики з Білорусі
Білорусь відновила імпорт електроенергії до України. Про це заявив на пресконференції міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Ділова столиця.
"Білорусь відучора відновила (імпорт)", — сказав Галущенко.
При цьому він зазначив, що Україна не розраховує на стабільне постачання електроенергії з Білорусі.
Раніше на сайті Європейської мережі операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) з'явилася інформація про те, що 21 листопада відновиться імпорт електроенергії з Білорусі до України.