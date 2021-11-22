Гороскоп на 23 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Астрологи склали гороскоп на 23 листопада 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНІАН.

Овен

Завдяки вашим організаторським здібностям, ви можете згуртувати команду. Подумайте над спільними розвагами.

Телець

Вам не рекомендується завтра сідати за кермо, щоб уникнути можливих аварій на дорозі.

Близнюки

Постарайтеся обходити стороною плітки й інтриги, щоб не загрузнути в них.

Рак

Вас може відвідати мудра ідея, яка допоможе розв'язати наболіле питання.

Лев

Самоорганізованість і дисципліна ще нікому не нашкодили.

Діва

Тримайте язик за зубами, якщо не хочете стати епіцентром масштабного скандалу.

Терези

На вас чекає приємна звістка з минулого, яка вплине на ваше майбутнє.

Скорпіон

Вам категорично не можна завтра позичати гроші або давати їх у борг.

Стрілець

Подумайте над тим, як ви можете поліпшити своє життя. Нічого не бійтеся і сміливо рухайтеся вперед.

Козоріг

Ваш песимізм може зіграти з вами злий жарт. Можуть бути конфлікти як вдома, так і на роботі.

Водолій

Приділіть більше часу своїм рідним, щоб ще більше згуртуватися.

Риби

Якщо ви дуже втомилися, то краще відпочити. Оскільки ваша продуктивність завтра буде знижена.