Штаби оборони Києва та Волині провели навчання
Штаб оборони Києва за участі громадської ініціативи "Тотальний опір" провів відкритий вишкіл на території колишнього заводу "Атек" у столиці, повідомляє УНІАН.
Подібний вишкіл відбувся також на стрілецькому полігоні біля м. Рожище на Волині.
Учасники вишколів займалися тактичною підготовкою, вправами зі зброєю та основами першої медичної допомоги.
Як повідомляють організатори, метою навчань була підготовка цивільного населення до опору у разі активізації російської агресії.
"Сучасна війна має гібридні форми. У 2014 це були квазіреспубліки, сьогодні це мігранти. Але одне у війнах всіх поколінь та народів лишається незмінним – відвага воїнів, їх майстерність та вірність ідеалам", – сказав речник Київського осередку Національного Корпусу Данило Брусов.