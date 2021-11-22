Штаби оборони Києва та Волині провели навчання

Штаб оборони Києва за участі громадської ініціативи "Тотальний опір" провів відкритий вишкіл на території колишнього заводу "Атек" у столиці, повідомляє УНІАН.

Подібний вишкіл відбувся також на стрілецькому полігоні біля м. Рожище на Волині.

Учасники вишколів займалися тактичною підготовкою, вправами зі зброєю та основами першої медичної допомоги.

Як повідомляють організатори, метою навчань була підготовка цивільного населення до опору у разі активізації російської агресії.