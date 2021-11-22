Пандемія: що потрібно знати про штами та COVID-вакцинацію

Другу річницю поширення коронавірусу Україна зустрічає новою хвилею зараження із рекордною смертністю. А експерти все менш оптимістичні щодо перспектив пандемії. Про це пише нардеп Вікторія Вагнєр, член Комітету ВР з питань здоров'я нації, повідомляє Новое время.

Пандемія COVID-19 за короткий період встигла стати другою за смертоносністю у новітній історії. Поки що за загальною чисельністю перевищує її лише ВІЛ-інфекція. Але вона забирає життя з 1980-х років. І за чотири десятиліття обірвала існування 36 млн. жителів землі.

За офіційними даними, Україна в листопаді стала одним зі світових лідерів за смертністю від коронавірусу. Це не зовсім точні дані, оскільки, наприклад, Білорусь не дає реальних показників за кількістю заражених і померлих.

Статистика свідчить: безпосередньо від коронавірусу SARS-CoV-2 у світі вже померло понад 5 млн 130 тисяч людей. Але зрозуміло, що навіть найрозвинутіші країни не можуть дати точних цифр. Деякі тоталітарні держави ховають правдиві дані смертності. А слаборозвинені країни не мають можливості порахувати реальну кількість жертв.

В Україні також статистика про померлих нижче реальної кількості випадків. Думаю, у кожного є знайомі, які хворіли на ковід, але померли від інфаркту чи інсульту. Звичайно, такі випадки потрапляють до інших статистичних груп.

Таким чином, якщо врахувати всі фактори неточної статистики (від супутніх хвороб до свідомого приховування даних тоталітарними режимами), можна припустити, що загальна кількість померлих у світі може становити від 10 до 15 мільйонів жертв.

Вакцина — не панацея, але…

У суспільстві активно обговорюються дані епідеміологічного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я, в якому повідомляється про зростання смертності у листопаді та деяких європейських країнах.

Усім, хто шукає привід відмовитись від вакцинації, варто нагадати: каска та бронежилет під час бойових дій так само не дає 100% гарантій, але ніхто не сумнівається у тому, що вони рятують життя.

За даними американського Федерального центру контролю за захворюваннями у повністю вакцинованих ризик зараження знижений у п’ять разів, а ймовірність летального результату вдесятеро. У цьому випадку важливо наголосити, що йдеться про дані щодо вже існуючих штамів, у тому числі й «Дельта».

Досліджуючи статистику летальних наслідків показово порівняти Нідерланди та Польщу.

У Нідерландах зараз найбільша кількість заражених з початку пандемії. І це при тому, що у цій країні повністю вакциновано 73% населення. При тому, що в Нідерландах і Польщі майже рівна кількість нових хворих, смертність відрізняється вдесятеро. Як ви думаєте на користь якоїсь із цих країн? У Польщі вакциновано двома дозами понад 53%. Вмирає понад 400 пацієнтів на день. Той самий показник у Нідерландах — менше 40 осіб.

Досліджуючи ситуацію з летальними наслідками, експерти припускають, що рівень смертності залежить від трьох причин: відсотка вакцинації, здоров’я нації та рівня медицини.

Показовою виявилася ситуація у багатьох передових країнах, із розвиненою системою будинків для людей похилого віку. У Сполучених Штатах, Канаді, Великобританії та Швеції найвища смертність виявилася у будинках для людей похилого віку.

Лідерами з вакцинації у світі стали Об'єднані Арабські Емірати, де дві дози отримали понад 89% населення і на сьогодні там трапляються лише поодинокі випадки хвороби.

При цьому в Німеччині - за повної вакцинації майже 68% - зараз пікова захворюваність за два роки і хвиля лише наростає. А на островах Великобританії, при практично тих же відсотках вакцинованих, вдалося заглушити хвилю, що наростає.

Слід враховувати, що в Німеччині при захворюваності на понад 46 тисяч (середнє за 7 днів) смертність близько 250 осіб. В Україні при захворюваності у 19 тисяч (середнє за 7 днів), що більш ніж удвічі нижче смертність утричі вища — близько 750 осіб.

Що потрібно знати про штами і до чого готуватися﻿

Отже, реальність підтвердила припущення вчених про більшу, порівняно з ранніми версіями COVID-19, небезпеку штаму «Дельта».

Мабуть, тут варто роз’яснити широкому загалу те, що знають профільні фахівці.

Мутація для вірусів — це їхня біологічна норма.

Потрапляючи в кожен новий організм, вірус здатний дати мутацію. Малі мутації несуттєві, тоді як помітні варіації вихідного вірусу називають новими штамами. Вірусологи невесело жартують, що за утворенням штамів коронавірусу дійшло лише до літери «Дельта» і попереду — більшість латинського алфавіту.

А якщо серйозно, то експерти зазначають, що швидкість мутацій COVID-19 поки що відносно невисока. Тому штам «Дельта» все ще досить схожий на своїх слабших попередників. І тому розроблена спочатку вакцина проти цього штаму теж досить дієва. Але гарантій того, що в будь-який момент не станеться якісний стрибок, який призведе до утворення особливо небезпечного різновиду COVID-19, не існує. Оскільки чим більше людей хворіє, то ширші можливості вірусу для мутації. А на сьогодні у світі щодобова захворюваність (загалом за сім днів) становить 120 тисяч нових випадків зараження.

Наприклад, у сусідній Чехії лабораторно підтверджено випадки появи нового підвиду штаму коронавірусу AY 4.2. Цей варіант заразніший, ніж «Дельта» і поки невідомо настільки вакцинація ефективна у боротьбі з ним.

Тому не один адекватний фахівець-вірусолог не візьметься прогнозувати, коли і яким чином завершиться пандемія COVID-19 і скільки ще жертв чекає людство. Оскільки це залежить від низки факторів: від непередбачуваності мутацій вірусу до можливості створення ліків.