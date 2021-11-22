"Укртатнафта" відновила виробництво бензинів та дизпалива
Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" відновила подачу нафтової сировини на потужності з первинної переробки нафти і скоро відновить відвантаження продукції споживачам, повідомляє УНІАН.
Про це заявила прес-служба компанія.
"Сьогодні, 22 листопада, всі виробничі установки вийшли на звичайний технологічний режим. З завтрашнього дня почнеться відвантаження товарної продукції споживачам", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що вже до кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться в повному асортименті і звичайних обсягах.
13 листопада в м. Кременчук Полтавської області на території ПАТ "Укртатнафта" сталося загоряння нафтопродуктів. Жертв і постраждалих не було.
Пожежа призвела до порушення графіка відвантаження нафтопродуктів замовникам.