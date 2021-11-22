Валютний ринок понеділка: підсумки дня

Відразу кілька факторів, об'єднавшись воєдино, викликали різке падіння гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок.

Ключову роль зіграло зниження пропозиції валюти від експортерів. Після того, як закінчився термін сплати податку на прибуток за 3 квартал, експортери відразу скоротили продажі. До того ж, сьогодні стартувало відшкодування ПДВ великим фірмам: Держказначейство направило на виплати 437 млн гривень. Підприємства «зеленої енергетики», які отримали із запізненням належні їм кошти, вийшли ринку з великими покупками. А завершальним акордом став вихід нерезидентів, наляканих публікацією Bloomberg про широкомасштабне вторгнення, що готується в Україну з боку Росії. Побоюючись різкого погіршення ситуації, іноземні інвестори не стали чекати і всю вільну гривню, що є у них, кинули на купівлю доларів і євро. У цій ситуації навіть вихід Національного банку з інтервенцією не допоміг: долар зростав до кінця торгів.

Закрили торги понеділка на 17,5 копійок на купівлі та на 19,5 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,57/26,64 (купівля/продаж).

Сьогодні торги відкрилися вужче, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 7 копійок. Перша угода за ціною 26,62 гривні пройшла о 9:23. Спочатку кількість продавців та покупців була приблизно рівною (з легкою перевагою покупців), і торгівля проходила у розміреному ритмі в діапазоні 26,63-26,66 гривень. Після 12 години котирування навіть просіли до 26,615 гривень на купівлі та 26,633 гривень на продажу після того, як черговий великий покупець пішов. Але в обід ситуація кардинально змінилася: на ринок з великою покупкою вийшов іноземний банк, який представляє інтереси нерезидентів. Він миттєво порушив тендітний баланс, і цифри поповзли вгору – спочатку повільно, потім усе швидше. Після обіду, оцінивши ситуацію, з'явився Нацбанк із ордером на продаж за ціною 26,69 гривень. Регулятор продав за вказаною ціною 100 млн. доларів – і пішов, а котирування продовжили зростання. Поступово на ринку почався ажіотаж: спекулянти виставляли на продаж невеликі обсяги, піднімаючи цінник дедалі вище. Закрили активну фазу на денних максимумах, але навіть у режимі ТОМ угоди йшли, і цінник на продаж піднявся понад 26,80.

Котирування закриття торгів сьогоднішнім днем (TOD) – 26,74/26,89 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 80,5 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 257,6 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,6401 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,6401 гривень. Офіційний курс долара на 23 листопада встановлено на позначці 26,6588 гривень за долар, зростання на 8,94 копійки.

встановлено на позначці 26,6588 гривень за долар, зростання на 8,94 копійки. Офіційний курс євро на 23 листопада встановлено на позначці 30,0591 гривні за євро, зростання на 7,95 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва бурхливо відреагував на те, що відбувається на міжбанку. Вранці готівковий долар продавали за 26,67-26,70 гривень. На обід цінник піднявся до 26,75-26,77 гривень. Найцікавіше почалося після 15 години, коли стало очевидно, що вихід Національного банку не зупинив зростання долара. Оптовики почали змінювати цифри кожні 10 хвилин, попутно розтягуючи спред (різницю між покупкою та продажем). До 17 години найдешевший продаж великої суми у столиці йшов по 26,87 гривень. Основна маса обмінок продавала долар по 26,90-26,95 гривень. Зазвучали навіть пропозиції купити долар за 27 гривень. "Почалася паніка", - прокоментували ситуацію представники великої мережі столичних обмінок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1256 долара. Сьогодні євро продовжив падіння та встановив новий річний мінімум – 1,1235, погіршивши минулий результат одразу на 15 пунктів. Готівковий євро в Україні потрапив під дію двох різноспрямованих чинників: ослаблення гривні штовхало ціну нагору, а падіння євро у світі – вниз. Все ж таки перший фактор переміг, і євровалюта, яку вранці продавали по 30,15-30,20 гривень, надвечір підскочила в ціні до 30,35 гривень.

Російський рубль сьогодні пережив один із найгірших днів на рік, за кілька годин втративши в ціні майже 2 рублі на доларі. Із ранкових 73,20 до вечора він упав до 75 рублів за долар. Причина падіння рубля – галас, що роздмухується іноземними ЗМІ про підготовку вторгнення в Україну. Як і в Україні, іноземні інвестори в Росії почали масово розпродувати цінні папери та переходити у валюту, що одразу обрушило рубль. Станом на 17:00 він торгується у діапазоні 74,75-74,92 рубля за долар. У столиці діапазон цін на карбованець розширився до 3,63-3,67 гривень за 10 карбованців, але можна сказати, що карбованець залишився на колишньому рівні: падають вони сьогодні синхронно.