Вакцина Pfizer показала 100-відсоткову ефективність для підлітків
У компаніях Pfizer та BioNTech оголосили перші результати дослідження ефективності їхньої вакцини проти COVID-19 для підлітків від 12 до 15 років. Препарат виявився на 100% ефективним, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться у спільному релізі, опублікованому на сайті BioNTech. Як зазначається, було проведено нагляд за учасниками третьої фази клінічних випробувань. У ньому взяли участь 2228 підлітків.
Серед тих, хто отримав дві дози препарату Pfizer/BioNTech не було зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. COVID-19 діагностували лише у тих учасників дослідження, яким вводили плацебо.
Як йдеться у релізі, ефективність була високою незалежно від статі, раси та демографії та супутніх захворювань. Pfizer та BioNTech планують подати ці дані на наукову експертну оцінку для можливої публікації.
"Профіль небажаних явищ загалом відповідав іншим даним про клінічну безпеку вакцини, при цьому серйозних проблем з безпекою не спостерігалося в осіб, які пройшли не менше 6 місяців спостереження за безпекою після другої дози", – сказано в повідомленні.