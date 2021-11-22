Вакцина Pfizer показала 100-відсоткову ефективність для підлітків

У компаніях Pfizer та BioNTech оголосили перші результати дослідження ефективності їхньої вакцини проти COVID-19 для підлітків від 12 до 15 років. Препарат виявився на 100% ефективним, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у спільному релізі, опублікованому на сайті BioNTech. Як зазначається, було проведено нагляд за учасниками третьої фази клінічних випробувань. У ньому взяли участь 2228 підлітків.

Серед тих, хто отримав дві дози препарату Pfizer/BioNTech не було зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. COVID-19 діагностували лише у тих учасників дослідження, яким вводили плацебо.

Як йдеться у релізі, ефективність була високою незалежно від статі, раси та демографії та супутніх захворювань. Pfizer та BioNTech планують подати ці дані на наукову експертну оцінку для можливої ​​публікації.