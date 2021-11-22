WhatsApp переписав політику конфіденційності після багатомільйонного штрафу

Месенджеру WhatsApp довелося переписати власну політику конфіденційності для користувачів з Європи. Вона стала більш детально прописаною, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Політику конфіденційності довелося оновити після того як ірландський регулятор виписав штраф компанії на суму 225 млн євро.

Відтепер в політиці детальніше прописано те, як саме WhatsApp збирає й використовує дані користувачів та коли вони видаляються. Водночас компанія розписала правові основи обробки інформації.

Найближчим часом користувачі месенджеру з ЄС та Великобританії отримають сповіщення щодо оновлення конфіденційності.