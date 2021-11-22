Сніг, мокрий сніг, дощ чи сонце: погода 23 листопада

Тиждень в Україні розпочався з похолодання, за яким синоптики прогнозують опади – здебільшого у вигляді снігу чи мокрого снігу, а подекуди – дощу. А це означає – погода потроху змінюється з осінньої на зимову.

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Отже, у вівторок, 23 листопада, у всіх центральних, північних та східних областях, а також у більшості західних очікується температура від 1°С до 5°С удень та від -3°С до 1°С уночі. А ось на Закарпатті, а також у всіх південних областях буде значно тепліше – близько 4-8°С удень та від -1°С у горах до 5°С на півдні вночі. І найтепліше буде в Криму - там обіцяють 8-10°С удень і 5-7°С уночі.

Опади 23 листопада очікуються наступні: у західних (окрім Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької), центральних, північних та східних областях – сніг, на сході та місцями в центрі – з дощем; на півдні (крім Одеської області) та в Криму – дощ. На сході, у центрі та на півночі очікується вітер близько 4-14 км/год. У південних та західних областях, а також у Криму вітер буде сильнішим – близько 11-18 км/год у середньому, на півдні та на півострові місцями можливі шквали до 22 км/год.

У столиці України, Києві, 23 листопада очікується температура повітря від -1°С до 3°С протягом дня, вітер 4-11 км/год і ожеледиця.