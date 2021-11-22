Нардепа Шахова підозрюють у недекларуванні майже 60 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату VIII та IX скликань про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він не вніс до декларації: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дачу, нежитлову нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості", - повідомляє прес-служба НАБУ у своєму Telegram.

Правоохоронці зазначили, що загалом це статки більше ніж на 59,5 млн грн.

Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.366-2 КК України. Підозру підписала генеральний прокурор.

Згідно з інформацією на сайті Бюро, слідство встановило, що також нардеп не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки та виховує трьох спільних дітей.

"Зауважимо, що це перша вручена народному депутату підозра за ст. 366-2 після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у правоохоронних органах, йдеться про депутата Сергія Шахова (група "Довіра").