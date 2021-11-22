Газпром зупиняє постачання газу до Молдови

Молдовська сторона вчасно (у понеділок, 22 листопада) не здійснила чергового платежу за постачання, у зв'язку з чим надходження російського газу до республіки може зупинитися вже за дві доби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада ц. р. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавській стороні, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Офіційний представник російської компанії нагадав:

"Як відомо, "Газпром" протягом тривалого часу проводив переговори з Молдовою з питань постачання газу, укладання на цю тему відповідного контракту. Пропозиції "Газпрому" за контрактом за ціною на газ були абсолютно ринковими і формувалися на базі біржових торгів газу. Молдовська сторона наполягала більш пільговому для себе ціноутворенні".