В Україні хочуть заборонити імпорт товарів із Білорусі

У Верховній Раді України пропонують встановити ембарго на імпорт товарів з Білорусі, повідомляє УНІАН.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дануца зареєстрував у парламенті проект закону про ембарго на імпорт товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь (№6329). Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Дануца пропонує встановити, що тимчасово, до усунення обставин, наведених у постанові ВР від 15 вересня 2020 року №883-IX "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь", забороняється імпорт товарів, країною походження яких є Білорусь.

Також тимчасово, до усунення обставин, наведених у цій постанові, забороняється укладення правочинів, на підставі яких у суб'єктів господарювання, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України, виникають грошові зобов'язання перед суб'єктами господарювання, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства Білорусі.

При цьому пропонується передбачити, що дія цього закону, у разі його ухвалення, не поширюватиметься на правочини, які укладені до моменту набрання чинності цим законом.

У пояснювальній записці до законопроекту його автор, зокрема, зазначає, що ситуація, що склалася на сьогодні в Білорусі, є не лише "ганебним прикладом нехтування основоположними правами людини та демократичними цінностями, а й становить пряму і безпосередню загрозу національним інтересам і безпеці України".

Дануца нагадав, що у своїй заяві Верховна Рада засудила численні факти переслідувань і насильства стосовно громадян Республіки Білорусь, перешкоджання реалізації ними права на свободу мирних зібрань та вираження своїх поглядів і переконань щодо спотворених результатів виборів президента.

Так, метою законопроекту є "обмеження фінансування економіки Республіки Білорусь українськими споживачами шляхом заборони імпорту товарів, країною походження яких є Республіка Білорусь".

Водночас, "поважаючи суверенітет Республіки Білорусь та прагнення її народу до повернення до демократичного режиму, пропоновані норми мають бути переглянуті у разі зміни обставин: проведення прозорих та демократичних виборів, припинення утисків прав політичних діячів та журналістів, звільнення усіх політв'язнів".