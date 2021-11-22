Хакери атакували сайт "Енергоатому" через угоду з Westinghouse

Невідомі кіберзлочинці здійснили атаку на сайт ДП "НАЕК "Енергоатом" після того, як були підписані угоди з американською компанією Westinghouse, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери – і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи Компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз. Фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК" , — йдеться у повідомленні пресслужби "Енергоатому".

У компанії зазначили, посилаючись на дані Держспецзв'язку, що кількість кіберінцидентів та різних атак постійно зростає. Протягом шести місяців вдалося заблокувати понад 1,1 млн. атак різних видів на державні інформаційні ресурси, а також понад 250 DDoS-атак.