Стильні сукні для святкування Нового року-2022

Образи для Нового року-2022 можуть бути максимально святковими. Так, незадовго до новорічного періоду багато дизайнерів випустили колекції, в яких представили багато яскравих, акцентних і навіть екстравагантних суконь, повідомляє Обозреватель.

Актуальними будуть вбрання, розшиті сотнями мерехтливих паєток, оксамитові, сміливі напівпрозорі, блискучі золоті або срібні сукні. Крім того, у тренді незвичний декор, анімалістичні принти та пір'я.

Гід по святковим сукням, в яких можна зустріти Новий рік

Срібло та золото

Відтінки дорогоцінних металів в одязі знову модні. Такі вбрання не лише підкреслять знання трендів, а й будуть доречними під час урочистих заходів чи вечірок.

Наприклад, у Michael Kors з'явилася ефектна міні-сукня срібного кольору, а також золота максі, а у бренда Alexandre Vauthier – зухвале вбрання у відтінку хромованого срібла. Тим часом Alberta Ferretti використали золоту текстуру і для сукні, і для штанів кльош.

Сукня із срібної тканини від Michael Kors. Джерело: Instagram / michaelkors

Американська актриса Кейт Хадсон та дизайнер Майкл Корс. Джерело: Instagram / michaelkors

Пір'я

Екставагантне пір'я стилісти називають одним із головних трендів цього сезону. У новорічну ніч таку сміливу деталь можуть приміряти і любительки скромніших вбрань, адже таке свято – якраз час для експериментів.

Bottega Veneta пропонує пухнастий яскраво-кораловий образ, Valentino – стриману довгу вечірню сукню чорного кольору.

Пишне вбрання з пір'ям від Gucci. Джерело: Instagram / gucci

Паєтки

У сезоні зима 2021-2022 у тренді паєтки найрізноманітнішого калібру: від дрібного мерехтливого розсипу до великих блискучих елементів-лусочок.

Багато брендів використовували паєтки в тандемі з довжиною міні, як, наприклад, Bottega Veneta.

Напівпрозорі

Мереживо, сітка, шовк та шифон також на піку моди. Напівпрозорі фактури можуть виглядати досить сміливо, але навіть найбільш викличні сукні можна збалансувати класичним піджаком.

До речі, Giambattista Valli пропонує не лише напівпрозоре вбрання, а й взуття.

Актриса Ель Феннінг у напівпрозорій сукні від Gucci. Джерело: Instagram / gucci

Фіолетова напівпрозора сукня на показі Gucci. Джерело: Instagram / gucci

Кристали

Ставка на сукні з декором у вигляді розсипу кристалів або хаотично розташованих дорогоцінних камінців буде безпрограшною. Бонус такого вибору: немає потреби в додаткових прикрасах, оскільки вбрання перетягує всю увагу на себе.

Подібні сукні з'явилися у нових колекціях Dolce & Gabbana, David Koma, Erdem та інших.

Колекція Erdem сезону осінь-зима 2021. Джерело: Instagram / erdem

Сукня, прикрашена кристалами, від Erdem. Джерело: Instagram / erdem

Леопардовий/тваринний принт

Звірячі принти знову повернулися на модну арену в колекціях осінь-зима 2021/2022. Забарвлення зебри, тигра, змії та леопарда прикрасило вечірні жакети, вовняні пальта та спідничні двійки, а також сукні.

До вічної класики звернулися дизайнери Dolce & Gabbana, Lanvin, Roberto Cavalli та інші.