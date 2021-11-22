НБУ поновив вимоги до механізму перевірок банків

Національний банк оновив положення про організацію та проведення інспекційних перевірок банківських установ відповідно до закону про організацію корпоративного управління та інші питання функціонування банківської системи, повідомляє UBR.

Зокрема, передбачено такі зміни:

визначено порядок доступу в режимі перегляду до всіх інформаційних систем банку, а не лише до систем автоматизації банківських операцій;

встановлено порядок виготовлення та вилучення (винесення з банків) копій документів та письмових пояснень.

Крім того, центробанк врахував досвід проведення перевірок за умов карантину. Наразі розпорядчий акт НБУ про проведення інспекції можна направити банку в електронній формі. Також під час перевірки у цифровій формі можуть формуватись документи, за винятком довідок та звіту про інспекцію. Їх потрібно складати у паперовій формі. До того ж зустрічі та інтерв'ю можуть проводитись у режимі відеоконференцій.

Нацбанк затвердив зазначені зміни постановою від 18 листопада, яка набирає чинності 23 листопада 2021 року.