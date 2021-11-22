Україні пропонували продати "Дію"
Іноземні держави та компанії пропонували команді розробників програми державних послуг "Дія" продати свою розробку, проте програмісти відмовилися, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ми мали вже не одне спілкування з різними країнами, компаніями. Я вам скажу чесно, якби ми хотіли сфокусуватися на цьому питанні й десь продати схожу технологію чи допомогти впровадити щось схоже в будь-якій іншій країні, то ми б це вже зробили… Ми сфокусовані на роботі. І зараз немає мети створити та продати в інші країни "Дію" або схожий продукт", — сказав він.
Федоров наголосив, що команда Мінцифри сфокусована на головну мету — оцифрувати 100% послуг в Україні.
"Яка наша ціль до кінця 2024 року? Ми хочемо оцифрувати 100% усіх послуг. Хочемо, щоб максимальна кількість — 95-100% людей — мала доступ до інтернету, неважливо де — у маленькому населеному пункті, посередині дороги чи коли ти їдеш поїздом. І ми хочемо, щоб люди вміли користуватися технологіями, що дуже важливо, щоб усі були рівними. А якщо ти не можеш або не маєш доступу до технологій, у тебе немає смартфона, комп'ютера, то щоб людина приходила до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і там отримувала якісні послуги набагато швидше, ніж це було ще вчора", — наголосив міністр.