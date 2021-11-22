Україні пропонували продати "Дію"

Іноземні держави та компанії пропонували команді розробників програми державних послуг "Дія" продати свою розробку, проте програмісти відмовилися, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми мали вже не одне спілкування з різними країнами, компаніями. Я вам скажу чесно, якби ми хотіли сфокусуватися на цьому питанні й десь продати схожу технологію чи допомогти впровадити щось схоже в будь-якій іншій країні, то ми б це вже зробили… Ми сфокусовані на роботі. І зараз немає мети створити та продати в інші країни "Дію" або схожий продукт" , — сказав він.

Федоров наголосив, що команда Мінцифри сфокусована на головну мету — оцифрувати 100% послуг в Україні.