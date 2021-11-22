У Польщі розповіли про появу на кордоні пропутінського політика Мілонова
На прикордонному пункті у Брузгах помітили російського політика з правлячої партії Віталія Мілонова, повідомляє Європейська правда.
Про це у Twitter написав речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.
"Сьогодні на прикордонному переході в Брузгах з'явився російський політик Віталій Мілонов, депутат від пропутінської партії. Побачивши наших солдатів і офіцерів, вся знімальна група почала кричати та ображати Польщу" - написав Жарин, долучивши відео з Мілоновим.
За його словами, російський політик звинуватив Польщу та Захід у спричиненні кризи та звинуватив Польщу в агресії та відсутності людяності. Мілонова супроводжував пропагандист режиму Лукашенка.
"Це ще один прояв підтримки Росією режиму Лукашенка, який проводить операцію проти Польщі. Кремль все більш відкрито підтримує дії білоруських служб проти ЄС" - заявив Жарин.