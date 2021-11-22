У Кропивницькому від коронавірусу померла дівчинка-підліток
У Кропивницькому від ускладнень коронавірусу та супутнього захворювання померла 13-річна дівчинка, повідомляє Ділова столиця.
"Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, що відносилась до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет", — сказано в повідомленні Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики захворювань.
Зазначається, що вакцинація є єдиним методом запобігання тяжкому перебігу COVID-19.