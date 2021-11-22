Екс-президенту Вірменії висунуто обвинувачення в отриманні хабара

Антикорупційний комітет Вірменії висунув обвинувачення в отриманні хабара колишньому президенту республіки Сержу Саргсяну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У рамках кримінальної справи, що розслідується в Антикорупційному комітеті, Сержу Саргсяну пред'явлено обвинувачення", - сказала прес-секретар комітету Марина Оганджанян в ефірі Громадського телебачення Вірменії в понеділок .

За її словами, щодо Саргсяна обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Раніше в понеділок адвокат Саргсяна Амрам Макинян повідомив, що Антикорупційний комітет Вірменії "викликав на допит колишнього президента республіки як обвинуваченого (у справі про отримання хабара в період перебування на посаді президента від підприємниці Сільви Акопян - ІФ)".

За його словами, Саргсян на підставі свідчень Сільви Амбарцумян вже допитувався два роки тому як свідок.

"Будь-яких нових обставин у справі за цей період виявлено не було", - зазначив Макинян.

Він вважає, що справа має політичний підтекст.

На підставі свідчень Амбарцумян обвинувачення висунуто також іншому екс-президенту Вірменії – Роберту Кочаряну.

У квітні 2021 року суд у Єревані припинив кримінальне переслідування за статтею "повалення конституційного ладу" проти Кочаряна, колишнього міністра оборони Сейрана Оганяна, колишнього начальника головного штабу, екс-генсека ОДКБ Юрія Хачатурова, колишнього керівника апарату президента, екс-віце-прем'єра Армена Геворкяна.

Водночас суд продовжує розглядати кримінальну справу за статтею "одержання хабара", за якою обвинувачуються Кочарян і Геворкян. Підприємниця Сільва Амбарцумян обвинуватила Кочаряна в отриманні хабара у 2008 році у розмірі $3 млн.