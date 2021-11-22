Колумбійські поліцейські влаштували гітлерівський косплей-прийом для німецької делегації

Президенту Колумбії Івану Дуку довелося вибачитися за інцидент, який стався в поліцейській академії міста Тулуа. Місцеві правоохоронці, приймаючи делегацію німецької поліції у рамках культурного обміну, вбралися в нацистські мундири, повідомляє NEWSru.co.il.

Один з курсантів зображував із себе Адольфа Гітлера, з ним була німецька вівчарка, що, скоріш за все, зображала собаку Гітлера Блонді. Прапори гітлерівської Німеччини були сусідами з прапорами ФРН. Було навіть виготовлено муляж реактивного літака "Мессершмідт-262".

"Апологетика нацизму неприйнятна. Я засуджую будь-яке використання символіки, що нагадує про тих, хто несе відповідальність за Голокост. Антисемітизму не повинно бути місце у світі", - повідомив президент.

Голову академії було відправлено у відставку.

Посольства Ізраїлю та Німеччини опублікували спільну заяву, в якій відкинули використання нацистської символіки у будь-якій формі.