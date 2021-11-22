ДПСУ відреагувала на плани Шуфутинського приїхати до Києва

ДПСУ відреагувала на плани Шуфутинського приїхати до Києва

Співробітники Державної прикордонної служби України діятимуть згідно із законодавством, якщо російський співак Михайло Шуфутинський, який виступав у тимчасово окупованому Росією Криму, приїде до Києва, повідомляє InfoResist.

Спікер спікер ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що в службі вже знають з відкритих джерел, що Шуфутинський неодноразово незаконно відвідував до Криму і йому заборонять в’їзд в Україну після додаткової перевірки.

Демченко також нагадав, що незаконне відвідування Криму каране штрафом і забороною в’їзду в Україну. При цьому рішення заборонити в’їзд приймається безпосередньо при спробі особи в’їхати в країну, тому зараз в ДПСУ не можуть такого зробити.

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