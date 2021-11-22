ДПСУ відреагувала на плани Шуфутинського приїхати до Києва

Співробітники Державної прикордонної служби України діятимуть згідно із законодавством, якщо російський співак Михайло Шуфутинський, який виступав у тимчасово окупованому Росією Криму, приїде до Києва, повідомляє InfoResist.

Спікер спікер ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що в службі вже знають з відкритих джерел, що Шуфутинський неодноразово незаконно відвідував до Криму і йому заборонять в’їзд в Україну після додаткової перевірки.

Демченко також нагадав, що незаконне відвідування Криму каране штрафом і забороною в’їзду в Україну. При цьому рішення заборонити в’їзд приймається безпосередньо при спробі особи в’їхати в країну, тому зараз в ДПСУ не можуть такого зробити.