Польща не впускатиме мігрантів для відправлення до країн їхнього походження

Польща у жодному разі не має наміру пропускати на свою територію мігрантів з Білорусії, щоб потім зі своїх аеродромів висилати їх чартерними рейсами до країн їх походження. Про це заявив у понеділок заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє ТАСС.

"Якщо йдеться про людей, які знаходяться на території Білорусії, то ми в жодному разі не збираємося впускати їх до Польщі" , - сказав дипломат.

Таким чином він спростував повідомлення деяких польських ЗМІ, які стверджували, що Польща могла б впустити частину мігрантів з Білорусії, щоб потім зі своїх аеродромів вислати їх до країн їхнього походження.

Заступник глави МЗС Польщі пояснив, що висилатися будуть лише ті мігранти, яким вдалося нелегально потрапити до Польщі з Білорусії.

"Наразі ці люди перебувають у центрах для іноземців. Ці люди мають бути вислані до країн, з яких вони прибули" , - сказав дипломат.

Раніше в понеділок прес-секретар польської прикордонної охорони Ганна Михальська повідомила, що найближчим часом Польща поверне на батьківщину близько 200 мігрантів, які проникли в республіку нелегально. За її словами, з початку року польською прикордонною охороною було зафіксовано вже 36 тис. спроб нелегального перетину кордону з Білорусії до Польщі. Лише за останню добу прикордонники Польщі запобігли 346 спробам нелегального переходу кордону мігрантами з Білорусії.