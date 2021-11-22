Будівництво таємної військової бази Китаю в ОАЕ провалилося через США

Американська розвідка дізналася, що Китай зводив секретний військовий об'єкт в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

За словами співрозмовників The Wall Street Journal, про підозрілу діяльність КНР у порту Халіфа, розташованому приблизно за 80 км на північ від Абу-Дабі, розвідка США дізналася близько року тому. У цьому порту китайський конгломерат COSCO збудував свій контейнерний термінал.

Спочатку інформація видалася чиновникам США непереконливою, проте навесні цього року «засекречені супутникові знімки» дозволили зробити висновок, що Китай будує в порту військовий об'єкт. Ці дані стривожили адміністрацію президента США Джо Байдена, і вона доклала дипломатичних зусиль, щоб переконати ОАЕ у військовому призначенні об'єкта та необхідності зупинити будівництво, кажуть джерела WSJ.

Після низки зустрічей та візитів американських чиновників до ОАЕ будівництво об'єкту було зупинено.

У посольстві ОАЕ у Вашингтоні в розмові з WSJ підкреслили, що Абу-Дабі не мав «угоди або плану з розміщення китайської військової бази». Представник посольства Китаю у США не відповів на запит видання.

Минулого тижня джерела Bloomberg повідомили, що перші особи США не отримують достатньо розвідданих про те, що відбувається в Пекіні, і «мало що розуміють» про реальний стан справ у керівництві Китаю, зокрема, хто може стати наступником голови КНР Сі Цзіньпіна.

Гостро питання нестачі інформації постало після того, як Пекін зробив несподівані для США кроки щодо «відновлення контролю в Гонконгу, демонстрації військової сили в Південно-Китайському морі, обмеження розслідування про походження COVID-19, тиску на китайські компанії, які збиралися вийти на біржу в США, та збільшення хакерських атак», пише агентство. За його інформацією, Пекін завдав значної шкоди шпигунській мережі США ще до приходу до влади Сі Цзіньпіна. Крім цього, американській розвідці не вистачає людей, які володіють мандаринським прислівником китайської мови.