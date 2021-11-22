Нардеп Куницький отримав штраф за порушення ПДР

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куніцький отримав штраф у розмірі 340 грн за порушення правил дорожнього руху. Це сталося, коли політик їхав на виїзне засідання Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, на якому розглядалися питання безпеки дорожнього руху, повідомляє Обозреватель.

Наразі його адвокат намагається оскаржити штраф, про це написав повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Харківської облради Анатолій Козловський. Він уточнив, що порушення сталося на перехресті, де у 2017 році Олена Зайцева на смерть збила шістьох людей.

Зазначається, що на нардепа склали постанову за частиною 1 статті 122 КУпАП. Йдеться про порушення рядності.

"Олександр так поспішав на виїзне комітет ВР з правоохоронної діяльності, де розглядалися питання безпеки дорожнього руху, що порушив рядність" , – написав Козловський.

Замість Куницького прийшов його адвокат. Джерело: Facebook Анатолія Козловського

На розгляд справи щодо порушення Куницький не прийшов, натомість був його адвокат, який клопотав про перенесення засідання щонайменше до 30 листопада, але його призначили на 23 число.

Козловський зазначив, що у нардепа нібито вже є чотири неоплачені штрафи.

Куніцький також відомий як блогер ZPSanek. Він спеціалізується на дорожньо-поліцейській тематиці і неодноразово вступав у суперечки з поліцією.

Перший пост Анатолія Козловського.

Друга посада Анатолія Козловського.

Провести виїзне засідання комітету ВР у Харкові вирішили через випадки смертельних ДТП у цьому місті. Одною із таких стала подія, коли 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti скоїв аварію, в якій загинула одна людина та троє постраждали.