Шахраї не зможуть взяти кредит через "Дію", — Федоров

Додаток "Дія" повідомить громадянина у разі спроби оформити кредит на його ім'я на основі електронного документа, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр вважає, що електронні документи набагато безпечніші, ніж їхні паперові версії.

"Ми зараз запустили функцію, коли ви підписуєте електронним підписом якісь послуги, наприклад, відкрили ФОП, то у вас у "Дії" відбивається історія підписання. Якщо замислитись, то ви й не згадаєте всі паперові документи, які підписували раніше. Нині ж у вас зберігається повна історія підписання всіх документів. Ви зможете подивитися, коли й що ви підписали та, якщо що, підняти цей документ у пам'яті та перевірити, були це ви чи не ви. Тоді ви зможете керувати цією інформацією"" , — пояснив він.

Ще один приклад: на цифровий документ неможливо взяти кредит.