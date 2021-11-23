В Італії схвалили ревакцинацію від коронавірусу

В Італії схвалили вакцинацію громадян проти коронавірусу третьою (бустерною) дозою. Її можна буде отримати через п'ять місяців після повного курсу вакцинації (двох доз), повідомляє Обозреватель.

За інформацією італійських ЗМІ, політики обговорювали нові заходи щодо протидії четвертій хвилі COVID-19 у країні. За словами Сперанци, бустерна доза препарату проти коронавірусу має вирішальне значення для захисту від захворювання. Рішення про додаткову імунізацію італійців, як зазначив політик, було ухвалено після рекомендації італійської агенції з лікарських засобів.

"Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас самих і оточення. Після останньої поради Aifa (італійської агенції з лікарських засобів. – Ред.) її можна буде робити через п'ять місяців після завершення першого курсу вакцинації" , – зазначив голова МОЗ Італії.

Як додав чиновник, понад 87% дорослого населення країни отримали щонайменше одну дозу препарату проти коронавірусу.