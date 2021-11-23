Зеленський повідомив, куди піде кредит від МВФ

Президент України Володимир Зеленський подякував МВФ за виділення Україні траншу у розмірі $700 млн. США в рамках програми "stand-by", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дякую раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн" , - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер у ніч на вівторок.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Президент зазначив, що програму МВФ буде продовжено.