23 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день акварелі, Свято собак і доброти "Wolfenoot", Міжнародний день боротьби з безкарністю, Міжнародний день імідж-консультанта, повідомляє УНІАН.

У США - День зречення, День "З'їж журавлину", День еспресо, День горіхів кешью, в Португалії - День інженера, в Казахстані - День дорожньої поліції, в Японії - День подяки праці, в Грузії - День святого Георгія, в Бразилії - День інженера-електрика, в Мексиці - День Військово-морського флоту, в Британії - День серіалу "Доктор Хто", в Литві - День литовських воїнів, в Словенії - День Рудольфа Майстера.

Пам'ятні дати 23 листопада, річниці та події

У 1852 році в Англії були введені перші поштові скриньки.

23 листопада 1869 року був спущений на воду один з найкрасивіших вітрильних кораблів, легендарний кліпер "Катті Сарк" - єдиний класичний чайний кліпер, що зберігся до наших днів. Названий на честь короткої сорочки відьми Ненні з віршованої повісті Роберта Бернса "Тем о'Шентер", корабель був спроектований Геркулесом Лінтоном. З 1938 року кліпер став навчальним судном. А в 1954 році "Коротка сорочка" оселилася в сухому доці в Грінвічі під Лондоном і стала музеєм. Але в травні 2007 року "Катті Сарк" серйозно постраждав від пожежі.

На щастя, більше половини всіх елементів корабля на той момент часу були зняті з судна для реконструкції. Реставрація "Катті Сарк" зайняла майже п'ять років кропіткої роботи кращих майстрів королівства і зажадала 50 млн фунтів витрат. Свою підтримку у відновленні національного символу Великобританії надав і уряд країни. У 2012 році королева Єлизавета знову відкрила для відвідування відновлений легендарний кліпер. Сьогодні "Катті Сарк" є популярною туристичною визначною пам'яткою. Поруч з нею розташовані Грінвіч парк, Національний морський музей, колишній Грінвіцький госпіталь. На честь кліпера названий сорт віскі із зображенням судна на етикетці.

У 1921 році президент США Уоррен Хардінг заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки і обходити тим самим "сухий закон".

У 1923 американський винахідник і підприємець, підполковник Армії США, засновник компанії з виробництва бритв "Schick Dry Shaver" Якоб Шик запатентував першу електробритву.

У 1934 році на центральних дорогах Америки і Європи стали встановлювати недавно винайдені світловідбивачі для розділових смуг.

У 1935 році американський дослідник Лінкольн Еллсворт вперше пролетів на літаку через всю Антарктиду, від моря Уедделла до моря Росса.

У 1954 році в США "Дженерал Моторс" випустив свій 50-мільйонний автомобіль - позолочений спортивний двомісний закритий "Шевроле".

У 1980 році 4800 людей загинули в серії землетрусів, що зруйнували південь Італії.

У 1981 році в Китаї був дозволений приватний бізнес.

23 листопада 2004 року компанія "Blizzard Entertainment" випустила в світ нову "іграшку", яка викликала фурор на ринку комп'ютерних ігор, ставши вже дев'ятим для компанії рекордом в розряді "найбільш продавана гра".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 листопада вшановує пам'ять шести апостолів: Ераста, Олімпу, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Інші назви свята: "Родіон", "Родіон Ледолом", "День Ераста", "Міцний наст". У народі говорили: "Зі святого Ераста чекай крижаного насту".

Що сьогодні не можна робити

Чи не вирушайте в цей день в далеку дорогу, краще присвятіть вільний час саморозвитку. Не займайте нічого сусідам - можна віддати щастя. Не починайте ніяких нових справ.

Прикмети на 23 листопада

іній покрив все навколо - до морозу;

туман стелиться по землі - до потепління;

сильний вітер - до хуртовин;

розвезло дороги - зима буде лютою;

расчирикались горобці - до відлиги.

Іменини 23 листопада

Іменини у Родіона, Івана, Костянтина, Дениса, Бориса, Петра, Георгія, Клементія, Олексія, Феліціати, Анни, Ольги, Олександра та Михайла.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева