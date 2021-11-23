Військові бази союзників: у "Слузі" підготували механізм відбиття атаки РФ

В Україні вже відпрацьовано процедуру надання дозволу на розміщення на території країни військового контингенту. В разі вторгнення російських військ на територію країни Верховна Рада може надати такий дозвіл, повідомляє Сьогодні.

"Звичайно, це може бути розташування певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі необхідності я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови й надати для інших військових формувань також дозвіл" , – заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24".

При цьому він вважає, що швидше за все допомога буде не у вигляді контингенту, а у вигляді озброєння.