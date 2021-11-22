МВФ виділив транш для України

Виконавча рада МВФ на засіданні щодо перегляду поточної програми Stand-by для України ухвалила рішення про її продовження та виділення траншу в розмірі $700 мільйонів.﻿ Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, повідомляє Укрiнформ.

"Завершення огляду дозволить владі (України - ред.) отримати еквівалент близько 699 мільйонів доларів США (500 мільйонів СПЗ), в результаті чого загальна сума виплат за поточним договором Stand-by становитиме приблизно 2,8 мільярда доларів США (2 мільярди СПЗ)" , - зазначили у МВФ.

Виконавча рада також схвалила продовження дії угоди Stand-by до кінця червня 2022 року та зміну розкладу виплат за програмою.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і уряд України уклали попередню угоду на рівні персоналу щодо продовження програми кредитування Stand-by.

Ця програма, затверджена в червні 2020 року, була розрахована на 18 місяців. Вона передбачала виділення Україні $5 мільярдів, причому, $2,1 мільярда були надані одразу.