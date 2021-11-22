Путіна просять дозволити росіянам офіційно воювати за ОРДЛО – ГУР

Ватажки терористів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей попросили дозволити офіційно російським громадянам укладати контракти на службу у незаконних військових формуваннях, повідомляє Ліга.net.

Про це поінформувало Головне управління розвідки, передає пресслужба Міноборони. За даними ГУР МО, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність НВФ російської гібридної армії на Донбасі.

З 15 листопада на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях окупанти організували чергові збори військовозобов'язаних запасів – проводять із ними заняття з бойової підготовки. Проведення зборів контролює комісія штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

За інформацією, що є у розвідників, главарі терористів ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ до проходження військової служби за контрактом у формуваннях бойовиків.

Командування ЗС РФ продовжує активно агітувати населення на окупованій території Донбасу вступати до НЗФ бойовиків.

Ватажки терористів приймають "на службу за контрактом" всіх бажаючих, у тому числі осіб з кримінальним минулим, а також алко- та наркозалежних.