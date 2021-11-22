У президента Болгарії роз'яснили заяву щодо Криму

У пресслужбі президента Болгарії Румена Радева вирішили роз'яснити його слова щодо "російського" Криму. Як зазначили у президента, Радев мав на увазі, що Крим – де-юре український, але контролюється Росією, повідомляє Ліга.net.

За інформацією болгарського державного інформагентства БГНЕС, після того, як заяву Радева розкритикували у Міністерстві закордонних справ України та посольстві США, у президента Болгарії вирішили роз'яснити його слова. У пресслужбі зазначили, що він неодноразово заявляв, що "анексія" Криму є порушенням міжнародного права, і це є "чітка позиція Болгарії у всіх міжнародних організаціях".

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радев, "зараз Крим перебуває під контролем Росії і більш ніж ясно, що цю проблему не можна вирішити силою" , – йдеться у заяві пресслужби.

У Радева зазначили, що він неодноразово "висловлював занепокоєння" щодо ситуації в Чорноморському регіоні та "розділяв побоювання" щодо можливої ескалації на сході України.