Резніков повідомив про дії ЄС та НАТО у разі агресії РФ

Міністри оборони США та Великої Британії Ллойд Остін та Бен Уоллес у ході переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявили, що перебувають у стадії дуже серйозних консультацій між іншими партнерами країн Альянсу та ЄС щодо готовності вживати дуже рішучих кроків на випередження у зв'язку з діями РФ на кордоні. з Україною, повідомляє Корреспондент.

"Мене запевнили у безумовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів. І мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Альянсу та ЄС про готовність приймати дуже рішучі кроки, до того ж на випередження. Це стосуватиметься і політичних, і економічних кроків, і зокрема певної допомоги Україні" , - сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, він мав нагоду зустрітися не лише з міністром оборони США, а й із представниками Державного департаменту США, Ради національної безпеки та оборони, сенаторами, представниками Конгресу.