В Ізраїлі почали вакцинувати дітей від COVID-19

Медики Ізраїлю розпочали кампанію вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, щеплення здійснюватиметься вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Як зазначається, офіційно ця кампанія має стартувати 23 листопада. Але в деяких районах, куди вже надійшли дитячі дози вакцини, медики почали робити щеплення сьогодні.

За перший день вакцинація охопила кількасот дітей. Загалом вакцину забронювали для 24 тисяч дітей - як уточнює видання, це приблизно 2,5% від тих, хто має право на щеплення у цій віковій групі.