У Байдена підтвердили намір президента йти на другий термін

Підтвердилася інформація, що президент США Джо Байден хоче балотуватися на другий термін. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, Байден не відмовляється від планів про переобрання у 2024 році.

"Такі його наміри" , - сказала Псакі у відповідь на запитання журналістів.

Публікації про участь Байдена у найближчих президентських виборах з'явилися незадовго до цього у місцевих ЗМІ. Повідомлялося, що 79-річний політик мав намір балотуватися на другий термін, попри падіння його рейтингів.

За даними The Washington Post, всі зусилля найближчого оточення президента спрямовані на те, щоб переконати прихильників у прагненні глави держави залишитись у Білому домі. На момент виборів у 2024 році Байдену виповниться 81 рік.