Бойові катери Island прибули в Україну

Американські катери типу Island, передані Сполученими Штатами в межах надання матеріально-технічної допомоги, прибули з міста Балтимор до України на борту вантажного судна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Військово-Морських сил ЗСУ.

"Сьогодні, 23 листопада, на борту судна Ocean Grand із міста Балтімор, штат Мериленд, США в Україну прибули два катери типу Island, які отримали назви "Фастів" та "Суми" , - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі катери увійшли до територіальних вод України.

"Попереду вже у супроводі кораблів ВМС кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торговельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування" , - наголошують у ВМС ЗСУ.

Там зазначають, що невдовзі на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-Морський прапор України і під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях із гарантування морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Раніше на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на катерах типу Island.

Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.