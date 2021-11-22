Корабель з бойовими катерами для України увійшов до Чорного моря
До акваторії Чорного моря увійшов американський корабель, що везе до України два патрульних катери для ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними сайту відстеження кораблів Marine Traffic, судно пройшло Босфор і прямує до Одеси. На його верхній палубі розташовані два катери. Крім катерів, на судні є кілька контейнерів з різним обладнанням.
Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.