США розширять санкції проти "ПП-2" - Вloomberg

Сполучені Штати мають намір запровадити новий пакет санкцій щодо російського газового проєкту Північний потік-2. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами Bloomberg, цього разу санкції торкнуться компанії, пов'язаної з Росією та двох суден. За словами Блінкена, адміністрація президента США прагне "натиснути на Росію".

"Білий дім має намір ввести санкції щодо компанії Transadria Ltd, що бере участь у реалізації проєкту Північний потік-2, і двох суден, пов'язаних з цим проєктом" , - заявив Блінкен.

Він уточнив, що в межах введених обмежень судно Марлін, що належить Transadria Ltd, буде позначене як власність, що підлягає блокуванню. Назву другого судна, яке потрапило до "чорного списку", Блінкен не став уточнювати.