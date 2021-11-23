Європі передбачили серйозні проблеми через відмову від атомної енергії

Якщо влада країн ЄС не включить атомну енергію в процес трансформації енергосистеми, то це може підняти ціни на ринку, викликавши серйозні соціальні проблеми, сказав глава відділу макроекономічного аналізу Saxo Bank Крістофер Дембік, повідомляє Лента.Ру.

У Європі продовжуються дебати про те, чи слід вважати ядерну енергетику зеленою. Залежно від результату переговорів, негативний вплив на економіку ЄС сильно відрізнятиметься, передбачає Дембік. Якщо ядерну енергію не включать у трансформацію, це призведе до підвищення цін на енергію, чинитиме тиск на економіку і може створити додаткову соціальну напруженість, упевнений експерт.

З іншого боку, якщо Євросоюз продовжить використовувати атомні електростанції і не відмовиться від них, то трансформація енергосистеми буде менш болісною, вважає Дембік. За нинішнього рівня технологічного розвитку відновлювані джерела енергії не можуть замінити її традиційні джерела, додав співробітник Saxo Bank.

Раніше повідомлялося, що Франція побудує ядерні реактори, щоб зменшити залежність країни від імпорту енергоресурсів та досягти цілей Паризької угоди, виконання яких необхідне для порятунку планети.

У жовтні про необхідність прискореного переходу на відновлювані джерела енергії заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Вона пообіцяла до кінця 2021 року надати правила, які стимулюватимуть країни Євросоюзу швидше переходити на екологічно чисту енергію.