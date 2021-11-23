Штати можуть додатково озброїти Україну - CNN

Білий дім розглядає можливість відправки до України додаткової партії озброєння через загрозу нападу Росії. Також США можуть відправити до України військових радників, повідомляє Корреспондент.

За матеріалами CNN, до пакета допомоги Україні можуть увійти нові протитанкові та протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Системи протиповітряної оборони, такі як ракети Стінгер.

Міністерство оборони США наполягає на відправленні в Україну обладнання, яке раніше планували відправити до Афганістану. До нього відносяться, наприклад, гелікоптери Мі-17. Це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям.

"Пентагон зараз вирішує, що з ними робити після виходу США з Афганістану" , - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, низка чиновників США стурбована тим, що відправка озброєння в Україну може бути розцінена Москвою як серйозна ескалація конфлікту.

Зокрема, підполковник у відставці Седрік Лейтон повідомив CNN, що протитанкові ракети Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують проти України просто зараз".

Також він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості у відносинах з Москвою".