У Росії провели хресну ходу проти COVID-19

У російському місті Краснотур'їнськ, що на Уралі, провели хресну ходу і молебень проти коронавірусу. Водночас майже всі учасники були без масок, попри те, що соціальна дистанція дотримувалася не завжди, повідомляє Обозреватель.

За інформацією російських ЗМІ, у ньому брали участь парафіяни собору Максима Сповідника.

У Краснотур'їнську провели хресну ходу проти коронавірусу. Джерело: "Новий день"

У храмі наголосили, що молебень про подолання пандемії рекомендовано предстоятелем Російської православної церкви патріархом Кирилом. Після молитви також відбувся автопробіг містом. У машинах везли ікони, присвячені Богородиці.

Хресна хода проти коронавірусу в Краснотур'їнську. Джерело: "Новий день"

"Є така традиція – якщо трапляється епідемія, виходити з іконами, звертатися до Бога і Пресвятої Богородиці, щоб вони відвели хворобу" , – заявив протоієрей Андрій Лимонов.

Як видно на опублікованих фото, під час молебню біля храму майже всі учасники були без масок, крім однієї жінки, у якої вона була спущена на підборіддя. Водночас ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

На молебні проти коронавірусу люди були без масок і не дотримувалися дистанції. Джерело: "Новий день"

Зазначимо, що за останню добу в Росії було зафіксовано 35 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, ще 1 241 людина померла.