США вітають нову заяву президента Болгарії про Крим

США вітають позицію президента Болгарії Румена Радєва щодо українського Криму. Державний департамент, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо сьогоднішню заяву президента Радєва, в якій він підтвердив підтримку Болгарією України. США, "Велика сімка", Європейський Союз і НАТО були зрозумілі та єдині в нашій позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати, Крим - це Україна" , - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прес-служба президента Болгарії Румена Радєва роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму через його висловлювання під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.

До цього президент Болгарії Румен Радєв назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.