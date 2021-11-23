Прем'єр Ефіопії зібрався очолити війну проти повстанців

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед пообіцяв вивести війська своєї країни з фронту і очолити війну проти повстанців. Як відомо, у країні активізувалися воєнні дії, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як повідомляє The Guardian, Ахмед пообіцяв піти на фронт, щоб очолити сили оборони.

"Починаючи з завтрашнього дня, я буду мобілізований на фронт, щоб очолити сили оборони" , - заявив він.

Він також закликав інших мешканців приєднатися до нього на фронті.

"Ті, хто хоче бути серед ефіопських дітей, яких вітатиме історія, підніміться сьогодні за свою країну. Зустрінемось на фронті" , - заявив він.

Як відомо, в Ефіопії повстанська група Народно-визвольного фронту Тиграю продовжує наступи, вимагаючи контролю над столицею. Це призвело до того, що в країні було введено режим надзвичайного стану. Багато країн просять своїх громадян уникати поїздок до Ефіопії.