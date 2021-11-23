Резніков розповів про резерв тероборони

В Україні з 1 січня почне діяти закон «Про національний спротив», що дозволить у разі потреби залучити тероборону для захисту держави, повідомляє Укрiнформ.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання чи має можливість Україна відповісти на мобілізацію резервістів у Росії.

«Ми вчимося чинити опір і стримування вже восьмий рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон «Про національний спротив», про всеохопну оборону, який з 1 січня почне діяти. Тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас більш як 200 тисяч українців та українок вже в резерві, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосились бути в цьому резерві, вони по суті військовозобов’язані» , - зазначив Резніков.

Він додав, що в разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися згідно із законом, з використанням відповідних резервів та озброєнь.