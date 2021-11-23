Кулеба озвучив головні перешкоди на шляху України до НАТО

Так званий російський чинник усе ще продовжує відігравати роль у питанні вступу України в НАТО. Низка країн-членів Альянсу досі "продовжують дивитися на Україну через призму Росії", повідомляє Обозреватель.

Як заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, кілька країн Північноатлантичного альянсу все ще обмірковують можливість членства України в НАТО. Як наголосив глава українського МЗС, російський фактор досі продовжує відігравати роль у цьому питанні.

Водночас він зазначив, коли Україна у 2008 році порушувала питання можливого свого входження до організації, її представники запевняли Київ, що жодна третя сторона не відіграватиме вирішальної ролі у цьому питанні.

"Цю позицію задекларовано на всіх рівнях, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що російський фактор відіграє свою роль" , – зазначив він.

Водночас він висловив упевненість, що Україна все ж таки досягне своєї мети і стане повноправним учасником військово-політичного блоку, який об'єднує більшість країн Європи, Сполучені Штати Америки та Канаду.

"Необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися у реформуванні країни, зокрема у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають" , – додав Кулеба.

Він же нагадав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона було укладено важливу міждержавну оборонну угоду, яка визначає п'ять секторів, за якими розвиватиметься співпраця країн. А самі Сполучені Штати залишаються головним партнером нашої країни щодо безпеки.