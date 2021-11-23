Арестович назвав причину відставки Бурби

Екскерівник ГУР Василь Бурба був звільнений за порушення порядку прийняття командирських рішень під час важливої операції, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Василь Бурба був звільнений тому, як мені здається, що він порушив порядок прийняття командирських рішень під час проведення операції в зоні високої політичної відповідальності» , - сказав Арестович.

Він додав, що, «за його даними, які потребують перевірки», ексголова ГУР ініціював активну фазу операції – переміщення найманців ПВК Вагнера у Білорусь, не повідомивши Президента України.

«Він поставив його (Президента. – ред.) перед фактом, намагався посадити турецький літак напередодні підписання стратегічної угоди з Туреччиною, завдяки якій у нас є «Байрактари». І потім, коли його за це звільнили, він перелякався, можливо, злякався аудиту Головного управління розвідки і кинувся під захист медіа і політиків, щоб зараз перед нами позувати в ролі людини, яка постраждала за правду» , - заявив Арестович.

За його словами, Василь Бурба перебуває під державною охороною: «Його охороняють десять осіб, а діючого керівника розвідки лише дві».

Коментуючи висловлювання екскерівника ГУР Міноборони про те, ніби у вищому керівництві країни є агент, який діє на користь Росії, Арестович зауважив, що це «слова Василя Бурби під час ток-шоу», які не мають жодного процесуального статусу.

Водночас він висловив упевненість, що ця публічна заява буде розслідувана: «ДБР, СБУ, Генпрокуратура скажуть своє слово. Вони вже вживають заходів і вживатимуть ще».