Арестович назвав причину відставки Бурби

Арестович назвав причину відставки Бурби

Екскерівник ГУР Василь Бурба був звільнений за порушення порядку прийняття командирських рішень під час важливої операції, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Василь Бурба був звільнений тому, як мені здається, що він порушив порядок прийняття командирських рішень під час проведення операції в зоні високої політичної відповідальності», - сказав Арестович.

Він додав, що, «за його даними, які потребують перевірки», ексголова ГУР ініціював активну фазу операції – переміщення найманців ПВК Вагнера у Білорусь, не повідомивши Президента України.

«Він поставив його (Президента. – ред.) перед фактом, намагався посадити турецький літак напередодні підписання стратегічної угоди з Туреччиною, завдяки якій у нас є «Байрактари». І потім, коли його за це звільнили, він перелякався, можливо, злякався аудиту Головного управління розвідки і кинувся під захист медіа і політиків, щоб зараз перед нами позувати в ролі людини, яка постраждала за правду», - заявив Арестович.

За його словами, Василь Бурба перебуває під державною охороною: «Його охороняють десять осіб, а діючого керівника розвідки лише дві».

Коментуючи висловлювання екскерівника ГУР Міноборони про те, ніби у вищому керівництві країни є агент, який діє на користь Росії, Арестович зауважив, що це «слова Василя Бурби під час ток-шоу», які не мають жодного  процесуального статусу.

Водночас він висловив упевненість, що ця публічна заява буде розслідувана: «ДБР, СБУ, Генпрокуратура скажуть своє слово. Вони вже вживають заходів і вживатимуть ще».

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