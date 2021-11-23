Україна має двопартійну підтримку Штатів – Атлантична рада США
Україну підтримують аналітичні інститути, а також Сенат та Конгрес США. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький, повідомляє Факти.ICTV.
"Є сталева сильна підтримка України. І вона дуже багатогранна завдяки підтримці аналітичних інститутів, Сенату і Конгресу США", – вважає Адріан Каратницький.
Сприяє цьому, певен науковий співробітник Атлантичної ради США, робота окремих дипломатів. Позитивно на ставленні до України позначився і нещодавній візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова.
"Усе це разом працює на користь українських інтересів. Не кажу, що все ідеально, але Україна може розраховувати на підтримку, навіть коли ми бачимо певні недопрацювання адміністрації Байдена", – наголошує Адріан Каратницький.