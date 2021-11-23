Україна має двопартійну підтримку Штатів – Атлантична рада США

Україну підтримують аналітичні інститути, а також Сенат та Конгрес США. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький, повідомляє Факти.ICTV.

"Є сталева сильна підтримка України. І вона дуже багатогранна завдяки підтримці аналітичних інститутів, Сенату і Конгресу США" , – вважає Адріан Каратницький.

Сприяє цьому, певен науковий співробітник Атлантичної ради США, робота окремих дипломатів. Позитивно на ставленні до України позначився і нещодавній візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова.