США відмовилися вводити локдаун через COVID-19

Сполученим Штатам нема потребb вводити нові заходи у вигляді локдауну, щоб зупинити поширення COVID-19, вони покладатимуться на інші інструменти, заявив у понеділок координатор Білого дому у боротьбі з поширенням коронавірусу Джефф Зінтс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми рухаємося в іншому напрямку. У нас є інструменти для прискорення виходу з пандемії: доступні вакцини, імунізація, зокрема щеплення для дітей, терапевтичні засоби" , - сказав Зінтс журналістам на брифінгу у Білому домі.

Він наголосив:

"Ми можемо приборкати поширення вірусу без необхідності будь-яким чином закривати нашу економіку".

Він повідомив, що лише за п'ятницю, суботу та неділю минулого тижня 3 млн осіб отримали бустерну дозу вакцини.

"Не відкладайте, зробіть бустерний укол, щоб ви могли посилити захист від коронавірусу перед тим, як ми вступимо в зиму" , - закликав урядовець.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі також повідомила, що американські відомства охорони здоров'я наразі не рекомендують вводити локдаун чи економічні обмеження для стримування зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.