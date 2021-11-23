Рєзніков розповів, як РФ має намір дестабілізувати ситуацію в Україні
Активність із боку Російської Федерації направлена на дестабілізацію всередині України, всередині країн НАТО та ЄС. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Факти.ICTV.
Саме в такій дестабілізації, каже очільник відомства, у РФ шукатимуть для себе прагматизм.
"Маю надію, що в Кремлі рішення про вторгнення не ухвалювали, хоча потенційно в них така можливість є", – переконаний очільник Мінборони.
Разом із тим, Олексій Резніков наголосив, що його колеги із Великої Британії та США під час зустрічей на минулому тижні запевнили, що вдаватимуться до рішучих кроків у разі потреби.