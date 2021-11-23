AstraZeneca запускає новий центр розробки COVID-препаратів

Новий центр компанії AstraZeneca із розробки препаратів проти COVID-19 вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,3 млрд) відкриє у вівторок британський принц Чарльз, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наш новий центр у Кембриджі підіймає планку для стійких досліджень та розробок у нашій галузі" , - інформують британські ЗМІ, посилаючись на заяву генерального директора AstraZeneca Паскаля Соріо.

Він зазначив:

"Це дозволить нам подолати нові кордони у розумінні біології хвороб, надати пацієнтам ліки, що змінюють життя, та забезпечити наступний етап зростання нашої компанії".

До цього часу AstraZeneca виробила і поставила два млрд доз своєю популярною в світі вакцини проти коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом, а також планує вивести на ринок профілактичний коктейль антитіл проти COVID-19.